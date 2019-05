La versione a Gpl 27 maggio 2019 07:55 Nissan Micra bifuel, libertà di circolare Bassi costi di esercizio e accesso a centri storici e ZTL

Nissan Micra si fa in tre. Arriva infatti sul mercato italiano la versione a gpl della city car, con un bel motore turbo da 90 cavalli e lʼopzione per il cambio automatico. Siamo andati a Lainate per prendere confidenza con la nuova Micra bifuel benzina/gpl. Un modello che ammicca lʼocchio agli automobilisti italiani, visto che il gpl rappresenta il 9% del mercato in Italia, 14% se si considera il solo segmento B.

La storia di Micra è una storia di affezione col pubblico italiano (molte le donne). Sono passati 35 anni da quando Nissan pensò di lanciare una concorrente diretta delle utilitarie Fiat sul nostro mercato. Le 5 generazioni di prodotto, per 3 milioni di pezzi venduti, sono però cambiate molto fra loro e adesso lʼAlleanza con Renault è ben evidente nelle tante soluzioni meccaniche e tecniche condivise, ma anche nel look, forse non troppo distante da quello della Clio. È però un modello che si lascia preferire nelle versioni più alte: il 67% sceglie Acenta e il mix uomini/donne si compone del rapporto 54 a 46.

Poi nella gamma Micra ci sono la nuova versione N-Sport e un evoluto sistema dʼinfotainment, segni distintivi per il segmento B, il più popolare nel nostro Paese. Poi, a far da valore aggiunto, ci sono i bassi costi di esercizio del gas, la diffusione capillare di distributori e libertà di circolazione che spesso le piccole a benzina o diesel non hanno: vedi ZTL, aree B e C, blocchi del traffico. A queste vanno aggiunte le certezze della Micra: buona ergonomia di guida, con il volante regolabile in altezza e profondità, sedili comodi e un bel bagagliaio da 300 litri, ma più di 1.000 abbattendo la seconda, nonostante il serbatoio a ciambella per il gas abbia tolto spazio alla ruota di scorta. Scarsina invece la visibilità dal lunotto, difetto di questa serie.

Ma come va? Per la sua versione a gpl Nissan ha scelto il 3 cilindri di appena 900 cc, ma con sovralimentazione turbo. Eroga buona potenza quindi (anche se il 4 cilindri benzina della N-Sport ne sviluppa 117 di CV!) ed è divertente da guidare. Buona la coppia ‒ 140 Nm fin dai 2.250 giri ‒ anche se le prestazioni sono mansuete: 12 secondi sullo 0-100 e velocità massima attorno ai 175 orari. Su strada ha un bilanciamento ottimale, è precisa negli inserimenti e lʼassetto basso e lʼottimo sterzo facilitano la guidabilità complessiva. Il cambio standard è il manuale a 5 rapporti.