18 novembre 2018 Kia Sportage, new look e soluzione mild hybrid Un motore elettrico affianca il 2.0 CRDI 185 CV

È arrivato sul mercato italiano il nuovo Kia Sportage, il Suv medio della Casa coreana e modello di maggior successo del brand. Un restyling a meno di 3 anni dal varo dellʼattuale modello, eppure significativo sia dal punto di vista estetico che tecnico. La versione provata da Tgcom24 è infatti lʼinedita mild-hybrid 48 Volt, una prova partita da Milano e che si è spinta su fin verso i laghi.

Un viaggio confortevole e rilassante, piacevole ma anche tosto, perché quando abbiamo chiesto al nostro Suv di accelerare, ha sempre risposto benissimo. Il motore termico a gasolio è affiancato da un propulsore elettrico che ne ottimizza lʼefficienza (riduce i consumi) e funge anche da generatore di energia per le sempre più crescenti funzioni di bordo. Il motore diesel è un 2.0 possente con ben 185 CV, che grazie al motore elettrico rigenera le batterie in determinate situazioni: decelerazione, discesa e marcia a velocità costante. Inoltre, è dotato di un nuovo sistema di assistenza in salita che rende leggeri i pendii peggiori. In accelerazione il sistema mild-hybrid fornisce fino a 12 kW di potenza in più.

In sintesi, nuovo Sportage dimostra di saper fare tutto bene ed è silenzioso sulle strade più vellutate come lʼAutostrada dei Laghi. Non perde però il suo agio neanche sui tracciati più difficili, pieni di curve e asfalti non proprio lisci. Ottimo il cambio automatico a 8 rapporti, dolce e rapido nei passaggi di marcia. Il restyling mirato allʼefficienza del suo modello best-seller si rivela anche nella nuova funzione “Moving Stop & Start”: se la batteria del sistema mild-hybrid ha un livello di carica sufficiente, il motore diesel si spegne automaticamente durante le decelerazioni o in fase di frenata, per riavviarlo non appena il guidatore preme di nuovo il pedale dellʼacceleratore.

Lʼinvestimento sulle motorizzazioni è stato massiccio, perché Kia adotta su Sportage anche il 1.6 U3 (ritenuto il motore diesel più pulito di sempre), proposto anche con trazione 4x4, mentre sui motori a benzina Kia ha messo il filtro antiparticolato. Passiamo adesso al look, che subisce cambiamenti in vari dettagli. Cʼè una griglia del radiatore di nuovo disegno, nuovi paraurti e nuovi fendinebbia (sulla GT Line della nostra prova), mente per tutte le versioni ci sono i proiettori full-LED. Le dimensioni restano le stesse: poco meno di 4,5 metri di lunghezza e larghezza e altezza importanti: 1.855 mm e 1.635 mm. Il bagagliaio è davvero spaziosissimo e funzionale.