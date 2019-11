Peugeot 3008 Anniversary, il Suv dei record

Peugeot 3008 Anniversary Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

A sentir le canzoni italiane, sappiamo che il primo amore non si scorda mai, ma il secondo è più bello ancora. E di Peugeot 3008 si può dire esattamente questo: la prima generazione entrò in un segmento affollato ma seppe farsi largo, mentre la seconda generazione è un vero trionfo! In Italia ha scalato la vetta del segmento C-Suv, meritandosi una serie speciale a tiratura limitata: la 3008 Anniversary.