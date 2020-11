Parma è la città a misura di bicicletta in Italia

La città italiana più a misura di bici per il 2020 è Parma. Ad assegnare lʼUrban Award è lʼAnci , lʼAssociazione Nazionale Comuni Italiani, che ha apprezzato le opere messe in atto dalla capitale della Cultura italiana 2020 per creare unʼinfrastruttura di piste ciclabili, tenere bene quelle esistenti e implementando il bike sharing cittadino.

L’Edizione 2020 del premio, ideato da Ludovica Casellati e organizzato in collaborazione con Anci, vuole riconoscere ogni anno i migliori progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. Andare in bicicletta comodamente è anche un modo per sviluppare turisticamente una città, giusto quel che serviva alla bellissima Parma, eletta per questo sfortunato 2020 a capitale culturale del Belpaese. A colpire positivamente la giuria, composta da esperti e giornalisti, sono stati anche i facili spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, predisposti e messi in campo dal municipio parmense.

Con la vittoria dell’Urban Award 2020, Parma riceverà in premio (prima volta nella storia del contest) una dotazione di 30 biciclette offerte da una cordata di quattro imprese associate a Confindustria Ancma, lʼassociazione dei costruttori italiani del ciclo e motociclo. Al secondo posto, dietro Parma, si è classificato il comune di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, grazie al progetto “Adotta una bici”, mentre Pesaro si è aggiudicato il terzo gradino del podio per il suo progetto “Bicipolitana”. Una menzione è stata assegnata infine ai percorsi ciclabili di Cosenza.

A donare le 30 bici a Parma sono la siciliana Cicli Lombardo, che produce oggi 500 biciclette al giorno nel suo stabilimento del trapanese. Con lei i produttori di componenti RMS, Selle Royal, e lʼazienda di pneumatici e tubolari per bici Vittoria, unica al mondo nel produrre e fin dal 2015 le ruote con grafene.