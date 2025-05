Omoda 9: ecco il listino

Omoda 9 è stata ideata stilisticamente per esprimere audacia e innovazione. Il suo profilo scolpito trasmette equilibrio alla vista, mentre le linee della carrozzeria sono state disegnate per ricordare potenza e dinamismo. Con un Cx di 0,308, Omoda 9 prepara la sua sfida ai consumi, promettendo risultati sbalorditivi: lunga 4,77 metri, strizza l'occhio a rivali di segmento premium: "Nel mirino ci sono Kia e Hyundai", ha spiegato Andrea Manglaviti, responsabile prodotto del marchio per l'Italia, "ma abbiamo le credenziali per infastidire anche modelli premium come la Volvo XC60".