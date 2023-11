La Casa del Leone elettrifica il multispazio ed è così in grado di offrire una gamma a zero emissioni composta da nove autovetture e tre veicoli commerciali leggeri.

Le particolarità del suo design Il nuovo Peugeot E-Rifter ha un frontale più dinamico, con la nuova calandra che ospita l'ultimo emblema della casa francese al centro. Il muso si riconosce anche per la firma luminosa a tre artigli, che spicca maggiormente grazie all'offerta dei nuovi colori Verde Sirkka e Blu Kiama. Questi contribuiscono a mettere in risalto la forma generosa del veicolo, particolarmente adatta all'uso outdoor, con i suoi ampi passaruota, le imponenti protezioni laterali, le barre al tetto e l'elevata altezza da terra. Internamente E-Rifter mette in mostra una plancia completamente nuova, progettata intorno al Peugeot i-Cockpit® e con un nuovo schermo touch ad alta definizione da 10" nella parte centrale superiore. I sedili sono rivestiti di un nuovo tessuto grigio chiaro, luminoso e caldo, in armonia con i nuovi materiali dell'abitacolo, mentre la generosa superficie vetrata, ulteriormente arricchita dal tetto Zenith e dai suoi numerosi vani portaoggetti, rende l'abitacolo ancora più luminoso.

Modularità e sicurezza Il nuovo E-Rifter è disponibile in 2 versioni, a 5 e 7 posti in due lunghezze, Standard (4,40 m) e Long (4,75 m). Nella seconda fila, ciascuno dei 3 sedili singoli può essere ripiegato nel pavimento, inoltre nella versione lunga, sono presenti 2 sedili indipendenti nella terza fila. Il multispazio del Leone ha nelle fiancate due porte laterali scorrevoli e al posteriore un ampio portellone con il finestrino del lunotto apribile. Il bagagliaio offre uno spazio di carico che va dai 775 litri sotto il ripiano posteriore della versione 5 posti in lunghezza Standard ai 4.000 litri sotto il padiglione con i sedili abbattuti della versione Long. In abitacolo sono anche presenti numerosi vani portaoggetti, per uno spazio di carico fino a 186 litri a seconda della versione, inoltre il trasporto di oggetti lunghi è stato facilitato adottando un sedile passeggero anteriore che si ripiega nel pavimento. Per quanto riguarda la sicurezza, E-Rifter è stato equipaggiato con una serie di aiuti alla guida, che vanno dal Driver Tiredness Warning (avviso di stanchezza del conducente), al Road Sign Reading (lettura dei cartelli stradali), fino al Lane Keping Assist (avviso del superamento involontario della linea di carreggiata). Alla lista si aggiungono l'Automatic Emergency Braking (frenata automatica di emergenza con rilevamento dei pedoni e dei ciclisti) e il limitatore di velocità. L'assistenza al parcheggio è stata potenziata con 12 sensori distribuiti tra la parte anteriore e quella posteriore, ma chi guiderà l'E-Riftre potrà contare anche sul sistema VisioPark 180° ora dotato di telecamera di retromarcia ad alta definizione.

Il Powertrain del nuovo Peugeot E-Rifter Il cuore di questo multispazio francese (con batteria da 50kW) offre una potenza massima di 100 kW (136 CV) e una coppia di 270 Nm. La sua dinamica può essere regolata su tre modalità di guida: Eco per massimizzare l'autonomia, Power per le massime prestazioni a pieno carico e Normal. Le prestazioni annoverano una velocità massima di 135 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi, mentre l'autonomia arriva ora a 320 chilometri (ciclo combinato WLTP in corso di omologazione). Per ottimizzarla, l'E-Rifter è dotato di un sistema di frenata rigenerativa che può essere attivato in base a tre livelli di rigenerazione tramite le leve poste dietro il volante. Per quanto riguarda la ricarica del veicolo, a bordo c'è un caricatore da 7,4 kW e, in opzione, un caricatore trifase da 11 kW, La ricarica rapida a corrente continua ha una potenza fino a 100 kW.