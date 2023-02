Nuovo accordo tra Nissan e Renault

La firma entro il 31 marzo 2023 I due Gruppi porteranno avanti progetti congiunti internazionali e lo faranno con una maggiore abilità e agilità. L’accordo verrà ufficialmente siglato entro il 31 marzo 2023 e favorisce anche un nuovo equilibrio finanziario (nel quale adesso Nissan si sente più a suo agio) e apre la strada a Renault per coltivare nel migliore dei modi le collaborazioni con Geely. Dopo tutto i tempi sono cambiati, da quando, nel marzo del 1999, prese vita l’Alleanza tra Renault e Nissan, con un gioco delle parti che vedeva i francesi in un periodo di forma strepitoso e i giapponesi in difficoltà e in crisi di liquidità. Oggi però l’Azienda di Tokyo si trova in una condizione diversa, di forza rispetto al 1999, grazie anche a una capitalizzazione di circa 14 miliardi di dollari, motivo per cui le forze in campo meritavano di essere riviste.

Come lavoreranno Renault e Nissan nel nuovo accordo La nuova organizzazione di Renault è stata confermata con Ampere e Horse. Il primo si occupa della realizzazione di veicoli elettrici col marchio Renault, il secondo (in cui subentra la relazione con i cinesi di Geely) sarà collegato alla nuova business unit di Renault denominata Power, che invece produrrà vetture a motorizzazione termica Renault e Dacia, e agirà come un fornitore mondiale indipendente, in grado di produrre 5 milioni di gruppi motopropulsori ibridi ogni anno e sviluppare tecnologie a basse emissioni. In questo contesto Nissan è pienamente coinvolta in Ampere così come nella collaborazione con Geely. Secondo quanto scritto da Automotive News, Nissan potrebbe affidare ad Ampere la realizzazione della nuova Nissan Micra, attesa nel 2026 e basata sulla stessa piattaforma Cmf-Bev che ospiterà la nuova R5 nel 2024 e la R4 nel 2025, mentre tutti gli altri modelli Nissan full electric saranno prodotti in proprio.

