Nuova Lancia Ypsilon: eccola!

La piccola di casa Lancia sta per debuttare sul mercato: fino a ora il brand italiano ha pubblicato le immagini di alcuni dettagli, ma in questa occasione la nuova Ypsilon è stata avvistata a Milano, in occasione delle riprese dello spot pubblicitario.

Come è stata scoperta Ufficializzata la data della presentazione, a Lancia spettano gli ultimi preparativi. Nell'agenda del marchio italiano ci sono le immagini da girare per preparare le immagini video e foto istituzionali, oltre alla produzione che si occupa delle pubblicità per il lancio della nuova Ypsilon. E' proprio in tutto questo da fare che a Milano un fotografo dell'agenzia ANSA ha scattato la prima immagini senza veli o camuffature della Ypsilon 2024, precisamente del posteriore. In realtà, in questa occasione Lancia non ha mai voluto nasconderla, ma ha sfruttato l'occasione considerandolo un buon momento per far scatenare l'attenzione di tutti i passanti che hanno cominciato a postare foto della nuova Ypsilon sul web e sui social.

Ansa

I dettagli già svelati da Lancia Il percorso di avvicinamento alla presentazione della nuova Lancia Ypsilon si è strutturato in varie tappe che, nel corso delle settimane, hanno svelato sempre maggiori dettagli della nuova piccola italiana. Lancia ha mostrato il posteriore della vettura, protagonista della quarta immagine della Nuova Lancia Ypsilon, che si mostra con gli iconici fanali LED rotondi, chiaro richiamo all’anima più brutale del marchio grazie all’indimenticabile Lancia Stratos, modello leggendario per il mondo del rally. I due fanali contengono oggi un nuovo elemento di design, la lettera Y, estrema sintesi simbolica che viene disposta orizzontalmente all’interno delle circonferenze. In una fase successiva è stato mostrato l'infotainment S.A.L.A.: nella nostra lingua il termine “SALA” indica il salotto di casa, la stanza dove si mangia, ci si rilassa, ci si riposa, ci si sta in compagnia di parenti e amici. Nel caso del nuovo infotainment di Lancia, S.A.L.A sta per Sound Air Light Augmentation, una tecnologia che racchiude i parametri essenziali per creare un'esperienza di guida confortevole. L'infotainment S.A.L.A. funziona con un sistema completamente personalizzabile, basato su widget: è composto da due schermi HD di serie, con la schermata principale che funziona da pannello di controllo centralizzato per audio, climatizzazione e illuminazione e con una configurazione che consente di personalizzare senza sforzo l'atmosfera della vettura.

La prima si chiamerà... La nuova Lancia Ypsilon avrà una motorizzazione 100% BEV e sarà disponibile in 1906 unità numerate e certificate: si chiamerà Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina e rappresenta il primo passo concreto nel cammino del "Rinascimento del marchio", con una strategia di elettrificazione chiara che sta procedendo molto velocemente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°. Secondo quanto spiegato dal marchio italiano, la prima immagine del tavolino rappresenta un inedito dettaglio, nonché elemento di design, e crea un forte richiamo a quel concetto di comfort, da sempre centrale per Lancia e ora reso ancora più rilevante grazie alla collaborazione con Cassina. Tra i primi dettagli svelati c'è stato il frontale della vettura con l’iconico calice Lancia (visto tra l'altro già sulla Pu+Ra HPE), parte della tradizione del marchio e oggi reinterpretato in chiave moderna, proiettandolo nel futuro, attraverso tre raggi di luce LED che lo rendono originale e molto riconoscibile sia di giorno che di notte. Il design fa sì che il calice abbracci "idealmente" la nuova scritta Lancia, realizzata in finitura inox satinata e contraddistinta dal font originale ispirato al mondo della moda. Il frontale, ispirato alla Lancia Beta Montecarlo, sarà nero lucido per far risaltare al meglio la nuova scritta del marchio, soluzione già adottata (con successo) sul Concept Lancia Pu+Ra HPE.