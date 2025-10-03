Nuova KTM 300 EXC Hardenduro

La KTM 300 EXC Hardenduro è stata rivista con importanti aggiornamenti a sospensioni, sistema di raffreddamento ed estetica.
© Ufficio stampa KTM
Regina delle competizioni più dure come il Red Bull Erzbergrodeo e il Red Bull Romaniacs, la KTM 300 EXC Hardenduro è senza dubbio tra i modelli più ambiti dagli amanti dell’estremo su due ruote di tutto il mondo. Vediamo insieme come è stata rivista in ottica 2026.
Nella versione 2026 si presenta con il classico arancione KTM, esaltato da originali grafiche bianche e nere, telaio arancione lucido e componenti anodizzati arancioni provenienti dal catalogo KTM PowerParts. Punto forte della KTM 300 EXC Hardenduro sono le sospensioni: la forcella WP XACT da 48 mm è stata realizzata con tecnologia a cartuccia chiusa ed è dotata di un innovativo sistema di regolazione del precarico, che agisce sulla molla di compensazione del separatore presente all’interno della cartuccia stessa. Questo sistema offre il grande vantaggio di poter intervenire manualmente, in modo immediato e semplice, sulla regolazione del precarico, con un'escursione complessiva di 4 mm e un risparmio di peso di 200 grammi.
© Ufficio stampa KTM
In KTM sono intervenuti anche sulla taratura del mono WP XPLOR PDS, per garantire un bilanciamento ottimale della moto e la migliore trazione nelle diverse condizioni. Nuovo anche il connettore CPC del carburante, ora protetto da un tappo che previene danni esterni e impedisce allo sporco di infiltrarsi, mentre il sistema di raffreddamento beneficia di un nuovo tappo radiatore filettato, che rende l’apertura più semplice e veloce. Infine, KTM ha reso di serie la ventola radiatore.
© Ufficio stampa KTM
Come suggerisce il nome, la Hardenduro nasce per affrontare i terreni più difficili anche nelle condizioni meteo più estreme, per questo si distingue dal resto della gamma KTM EXC per una serie di componenti dedicati che vi elenchiamo di seguito:
© Ufficio stampa KTM
Chiudiamo lasciandovi i particolari riguardo la disponibilità e il prezzo di acquisto. Questa nuova KTM sarà in vendita a partire dal prossimo novembre presso le concessionarie del brand a un listino che parte da 13.590 € (IVA inclusa, f.c.).
© Ufficio stampa KTM
