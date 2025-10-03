Logo Tgcom24
Nuova KTM 300 EXC Hardenduro

La KTM 300 EXC Hardenduro è stata rivista con importanti aggiornamenti a sospensioni, sistema di raffreddamento ed estetica. 

03 Ott 2025 - 15:37
© Ufficio stampa KTM

© Ufficio stampa KTM

Regina delle competizioni più dure come il Red Bull Erzbergrodeo e il Red Bull Romaniacs, la KTM 300 EXC Hardenduro è senza dubbio tra i modelli più ambiti dagli amanti dell’estremo su due ruote di tutto il mondo. Vediamo insieme come è stata rivista in ottica 2026.  

Nuova livrea e non solo

 Nella versione 2026 si presenta con il classico arancione KTM, esaltato da originali grafiche bianche e nere, telaio arancione lucido e componenti anodizzati arancioni provenienti dal catalogo KTM PowerParts. Punto forte della KTM 300 EXC Hardenduro sono le sospensioni: la forcella WP XACT da 48 mm è stata realizzata con tecnologia a cartuccia chiusa ed è dotata di un innovativo sistema di regolazione del precarico, che agisce sulla molla di compensazione del separatore presente all’interno della cartuccia stessa. Questo sistema offre il grande vantaggio di poter intervenire manualmente, in modo immediato e semplice, sulla regolazione del precarico, con un'escursione complessiva di 4 mm e un risparmio di peso di 200 grammi.

© Ufficio stampa KTM

© Ufficio stampa KTM

Tutte le altre novità

 In KTM sono intervenuti anche sulla taratura del mono WP XPLOR PDS, per garantire un bilanciamento ottimale della moto e la migliore trazione nelle diverse condizioni. Nuovo anche il connettore CPC del carburante, ora protetto da un tappo che previene danni esterni e impedisce allo sporco di infiltrarsi, mentre il sistema di raffreddamento beneficia di un nuovo tappo radiatore filettato, che rende l’apertura più semplice e veloce. Infine, KTM ha reso di serie la ventola radiatore. 

© Ufficio stampa KTM

© Ufficio stampa KTM

Come suggerisce il nome, la Hardenduro nasce per affrontare i terreni più difficili anche nelle condizioni meteo più estreme, per questo si distingue dal resto della gamma KTM EXC per una serie di componenti dedicati che vi elenchiamo di seguito: 

  • Telaio arancione
  • Ruote Factory (cerchi neri, raggi neri, mozzi e nippli arancioni)
  • Kit protezione telaio Factory
  • Sella Factory antiscivolo nera
  • Selettore di mappe a manubrio
  • Salsicciotto di protezione manubrio HARDENDURO
  • Manopole grigie ODI lock-on extra soft
  • Paramani chiusi
  • Ventola radiatore di serie
  • Piastre forcella CNC anodizzate nere
  • Forcella WP XACT Closed Cartridge con regolatori di precarico basevalve
  • Paramotore
  • Disco freno anteriore flottante con protezione
  • Disco freno posteriore pieno con protezione
  • Cavetto di sicurezza sul pedale del freno posteriore
  • Tappo olio arancione
  • Protezione cilindretto frizione arancione
  • Cinghie di sollevamento
  • Staffe motore anodizzate nere
© Ufficio stampa KTM

© Ufficio stampa KTM

Chiudiamo lasciandovi i particolari riguardo la disponibilità e il prezzo di acquisto. Questa nuova KTM sarà in vendita a partire dal prossimo novembre presso le concessionarie del brand a un listino che parte da 13.590 € (IVA inclusa, f.c.).

© Ufficio stampa KTM

© Ufficio stampa KTM

ktm
moto
moto enduro

