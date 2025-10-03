Nuova KTM 300 EXC Hardenduro

Nella versione 2026 si presenta con il classico arancione KTM, esaltato da originali grafiche bianche e nere, telaio arancione lucido e componenti anodizzati arancioni provenienti dal catalogo KTM PowerParts. Punto forte della KTM 300 EXC Hardenduro sono le sospensioni: la forcella WP XACT da 48 mm è stata realizzata con tecnologia a cartuccia chiusa ed è dotata di un innovativo sistema di regolazione del precarico, che agisce sulla molla di compensazione del separatore presente all’interno della cartuccia stessa. Questo sistema offre il grande vantaggio di poter intervenire manualmente, in modo immediato e semplice, sulla regolazione del precarico, con un'escursione complessiva di 4 mm e un risparmio di peso di 200 grammi.