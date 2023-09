Nuova BMW R 1300 GS, le prime immagini

La rete ha svelato le prime foto ufficiali di una delle moto più attese di questo 2023. Cogliamo così l'occasione per raccontare qualche dettaglio in anticipo.

Da qualche giorno invece sono state avvistate sul web le foto che vi mostriamo in questo articolo e che ritraggono proprio lei, la nuova BMW R 1300 GS. Dunque, l'occasione è buona per approfondire un po' di più gli aspetti legati al suo design.

Dalle foto si vede che... Intanto è evidente che la R 1300 GS che vediamo in queste foto, si trova nel suo habitat preferito. A parte questo, osservando le immagini si percepisce il cambiamento rispetto al modello attuale e nonostante mostri una certa continuità con il passato, è stata disegnata con linee molto più filanti e moderne. Mette in mostra il lungo ”becco” anteriore, dove si notano il faro anteriore centrale a Led e gli indicatori di direzione che trovano posto nei paramani; il posteriore invece risulta più slanciato. Ha radar davanti e dietro e questo vuol dire che verrà proposta con diversi sistemi di sicurezza avanzati, come il cruise control adattivo e il dispositivo che avverte il conducente della presenza di veicoli nell’angolo cieco del retrovisore.Le altre notizie già trapelate

BMW Motorrad

Quello che si sa della nuova R 1300 GS Stampa tedesca specializzata, nel nome della testata motorradonline.de, sito ufficiale BMW Motorrad USA e motorizzazione svizzera: tre voci autorevoli hanno già definito un po’ di più quella che sarà la nuova BMW R 1300 GS, attraverso scheda tecnica e quota di commercializzazione in Europa. In definitiva, circa un mese fa, il modello in questione è apparso improvvisamente nel calcolatore di finanziamento on-line di BMW Motorrad USA, secondo il quale la R 1300 GS avrà un listino di partenza pari a 19.590 dollari (circa 17.892 euro). Si tratta di una moto completamente nuova, equipaggiata con un inedito motore boxer da 1300 cm³ con raffreddamento a liquido e lubrificazione a carter semisecco e con una potenza massima di 145 CV a 7.750 giri/min. e una coppia di 149 Nm a 6.500 giri/min.

BMW Motorrad

Dettagli tecnici e prestazioni La nuova BMW R 1300 GS sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 225 km/h e scaricherà tutta la potenza su una coppia di pneumatici che resteranno invariati nelle loro misure rispetto al modello attuale (120/70-19” per la gomma anteriore e 170/60-17” per la posteriore). L’interasse di 1518 mm è 4 mm più lungo di quello della R 1250 GS, mentre sarà rivisto il telaio e il forcellone, inoltre ci sono voci che hanno raccontato della presenza di nuove sospensioni chiamate SAF Next che prenderebbero il posto del Dynamics ESA, con molle commutabili aggiuntive che permettono di variare la rigidità della molla stessa, modificando anche l’altezza della sella. Per quanto riguarda la tecnologia, si vocifera che la R 1300 GS sarà dotata di un cruise control adattivo che può arrivare a intervenire sui freni ma anche di un dispositivo che segnala la presenza di veicoli nell’angolo cieco dei retrovisori.