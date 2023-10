Nuova BMW R 1300 GS: i dati tecnici e i prezzi ufficiali

Il design della nuova BMW R 1300 GS Quali sono gli elementi che regalano un nuoco look alla R 1300 GS? Grazie a una gobba del serbatoio notevolmente più piatta, la flyline acquisisce un aspetto molto dinamico e leggero. Proseguendo con la copertura centrale imbottita sopra il serbatoio in alluminio, la sella conferisce alla GS una silhouette tipicamente enduro. Già la variante base della nuova BMW R 1300 GS ha tutte le caratteristiche della leggendaria GS: disposizione compatta dei componenti ed elevata funzionalità dell'equipaggiamento. Con la verniciatura in tinta unita Lightwhite e con le sue linee ben definite e l'aspetto molto pulito, la nuova R 1300 GS ha un aspetto muscoloso e rappresenta il tema della GS boxer in stile incontaminato. TripleBlack è invece una variante del modello boxer GS che è stata popolare per molti anni: in questa combinazione di colori, la nuova BMW R 1300 GS ha un mood maschile combinato con superfici esclusive. La finitura di base Racingblue metallizato dà lustro alla variante GS Trophy: con i nastri e le scritte rosse e bianche, abbinati a un telaietto posteriore rivestito in bianco metallizzato opaco, la GS Trophy si propone come moto dalle prestazioni elevate soprattutto nella guida sportiva in fuoristrada. Infine, la nuova R 1300 GS mostra il suo lato esclusivo e tecnicamente sofisticato nella variante Option 719 Tramuntana: questo modello combina cerchi a razze incrociate in oro con una verniciatura di alta qualità in Aurelius Green metallizzato e sofisticate parti in alluminio fresato.

Ufficio stampa BMW Motorrad

Questione di telaio e di sospensioni Il telaio principale è a guscio in lamiera d'acciaio che, oltre a regalare vantaggi in termini di spazio di montaggio, offre anche livelli di rigidità più elevati rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda il telaio posteriore, la precedente struttura tubolare in acciaio è stata sostituita da una struttura in alluminio pressofuso. La nuova guida della ruota anteriore EVO Telelever con elemento di flessione e la nuova guida della ruota posteriore EVO Paralever garantiranno, secondo BMW Motorrad, una precisione di guida e una stabilità di marcia ancora maggiori. Questa generazione di R 1300 GS beneficia della nuova regolazione elettronica delle sospensioni dinamiche (DSA), che combina la regolazione dinamica dello smorzamento anteriore e posteriore con una corrispondente regolazione del coefficiente K della molla ("rigidità della molla"), a seconda della modalità di guida selezionata, delle condizioni di guida e delle manovre. La regolazione automatica dell'appoggio della molla assicura invece la compensazione del carico, un aiuto importante quando si guida su ogni tipo di fondo stradale. Esclusivamente in combinazione con il DSA, come optional ci sono altre due opzioni per le sospensioni: il nuovo controllo adattivo dell'altezza del veicolo e le sospensioni sportive. Il primo offre una regolazione completamente automatica dell'altezza del veicolo in base alle condizioni di utilizzo: il pacchetto tecnico prevede 20 mm in più di escursione delle molle all'avantreno e al retrotreno e una sospensione sportiva opzionale di grande solidità, sviluppata appositamente per la GS.

Motore, modalità di guida, sicurezza e prezzi Il motore è ancora una volta il leggendario boxer a due cilindri. Il suo nuovo design è più compatto che mai grazie a un cambio posizionato sotto il motore e a una nuova disposizione degli alberi a camme. Questa unità di 1300 cc produce una potenza di 107 kW (145 CV) a 7 750 giri/min e sviluppa una coppia massima di 149 Nm a 6 500 giri/min: sono valori che lo rendono di gran lunga il motore boxer BMW più potente mai prodotto in serie. Anche nell'allestimento entry level, la nuova R 1300 GS dispone ora di quattro modalità di guida: le modalità "Rain" e "Road" consentono di adattare le caratteristiche di guida alla maggior parte delle condizioni stradali; con la modalità di guida "Eco" è possibile ottenere la massima autonomia con un solo pieno di carburante, mentre la modalità di guida "Enduro" consente di migliorare l'esperienza di guida al di fuori dei sentieri battuti con una configurazione specifica per l'uso fuoristrada. Sul lato della sicurezza, la nuova BMW R 1300 GS è dotata della nuova opzione Riding Assistant, composta dai componenti Active Cruise Control (ACC), Front Collision Warning (FCW) e Lane Change Warning (SWW): tutti questi sistemi si possono gestire tramite un cruscotto TFT a colori da 6,5” in grado di connettersi al cellulare. La nuova R 1300 GS ha un listino di 20.850 euro chiavi in mano e sarà disponibile entro il mese di gennaio 2024.