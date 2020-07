Nuova Audi Q5, cʼè anche il mild hybrid diesel/elettrico

Il look della nuova Audi Q5 risulta ancora più slanciato, la lunghezza cresce di un paio di centimetri fino a 4,68 metri e il passo a ben 2,82 metri, per un Cx di 0,30 al vertice della categoria. È un Suv premium, spazioso allʼinterno e con climatizzatore automatico a tre zone. Quanto alla carrozzeria, porta al debutto mondiale nel segmento i gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED, e di serie dotazioni come i cerchi in lega da 18 pollici, il portellone elettrico e i proiettori full LED. I sistemi di sicurezza elettronici ADAS sono standard già dal secondo livello d’allestimento del veicolo.

Il display TFT ad alta risoluzione da 10,1 pollici MMI touch – di serie per l’intera gamma – ha una grafica chiara ed essenziale. Lʼassistente vocale Amazon Alexa riconosce anche le espressioni di uso comune e, se si opta per il pacchetto Audi Connect Navigation & Infotainment plus (di serie dal secondo livello Business), risponde alle domande anche andandole a cercare nel cloud.

Il motore di riferimento per il mercato italiano è il 2.0 TDI mild hybrid da 204 CV e 400 Nm di coppia massima. Ha il cambio a doppia frizione S tronic e la trazione integrale quattro, poco esosi dal punto di vista dei consumi, visto che lʼunità elettrica a 12 Volt fa risparmiare fino a 0,3 litri ogni 100 km. Con questa motorizzazione, la nuova Q5 marcia per inerzia in un range compreso tra 55 e 160 km/h di velocità. Prezzi a partire da 53.500 euro.