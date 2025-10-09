Nuova Aston Martin DB12 S

Questa supercar ha dimensioni importanti, pensate che ha una lunghezza di 4.725 mm, un'altezza di 1.295 mm e una larghezza di 2.045 mm, considerando un passo di 2.805 mm. Sarà in listino nelle versioni Coupé e Volante...in questo caso la carrozzeria influisce sullo spazio del bagagliaio, che nella variante coupé ha una capacità di 262 litri, nella scoperta scende a 206 ma con il tetto chiuso. Vista da davanti si notano il doppio splitter frontale e le nuove feritoie sul cofano in nero lucido o in fibra di carbonio. Di profilo fanno bella mostra le minigonne sempre in nero lucido, ma anche i cerchi di lega da 21” abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S della misura di 275/35/ZR21 all’anteriore e di 325/30/ZR21 al posteriore. Dietro ci sono altri elementi aerodinamici vistosi, come lo spoiler fisso e il diffusore, che alle estremità alloggia le due grandi coppie di terminali sovrapposti. Questa versione si riconosce poi per l'esclusivo bagde “S” sui parafanghi, realizzato a mano, con finitura in cromo chiaro o scuro e riempito in vetro smaltato rosso.