Nuova 500 ibrida: le foto dei primi esemplari

Purtroppo le unità di preserie sono "camuffate" in alcune parti e ci sta, ma ci aiuta a capire che proprio in quelle zone potrebbero esserci delle differenze che la distingueranno dalla variante full electric. Ad esempio, se la guardiamo nel frontale, coperto, possiamo immaginare che nasconde la presa d'aria nella parte inferiore utile a raffreddare il motore a combustione elettrificato. Il tappo del serbatoio invece ha la stessa forma arrotondata e mantiene la posizione adottata sull'elettrica, ovvero sul passaruota posteriore destro. Al posteriore una pellicola copre quella che potrebbe essere la scritta del nome della vettura: forse "Torino"? Sia avanti che dietro, le firme luminose non presentano differenze ma non abbiamo visto la scritta 500 sul portellone...un indizio per "Torino"?