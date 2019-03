SharingMobility Hack, la sfida per il car sharing futuro

Come si può sviluppare ulteriormente e migliorare il car sharing cittadino e non solo, che già oggi sembra vivere un exploit senza limiti? Un contest di creatività, di pensiero innovativo, di organizzazione e logistica, lʼ hackathon “SharingMobility Hack ” che si svolgerà s abato 16 Marzo 2019 al Talent Garden di Milano .

Lʼiniziativa e organizzata col contributo di Master Publitalia e del nuovo colosso del car sharing Share Now, nato soltanto qualche settimana fa e che mette insieme le due esperienze car2go del gruppo Daimler e Drive Now del gruppo BMW. Alla sfida possono partecipare gli studenti di qualsiasi corso di laurea, laureandi o già laureati ma di età non superiore ai 26 anni. Formeranno un team, ognuno composto da un minimo di 4 fino a un massimo di 6 partecipanti, che saranno costituiti nel corso dell’evento. Il giorno 16, al Talent Garden, i partecipanti dovranno portare soltanto il proprio pc personale, per poi lanciarsi nel proporre idee e soluzioni innovative per rendere più efficiente il servizio di car sharing.