Furti dʼauto, nel 2018 aumentano del 5,2 percento

Significa che nel 2018 sono sparite più di 64 mila vetture , se ne sono cioè perse le tracce tra quelle finite allʼestero, quelle smontate pezzo per pezzo, quelle ritargate illegalmente e finite nei circuiti della criminalità. Una decina di giorni fa le forze dellʼordine hanno sgominato una banda di 8 persone specializzate nei furti di Suv, di cui riuscivano a neutralizzare il sistema di allarme. Per difendersi dallo spinoso problema, gli italiani hanno le solite armi degli antifurti meccanici ed elettronici, ma LoJack ‒ azienda leader nel campo degli antifurti con tecnologia della radiofrequenza ‒ ha stilato un decalogo di consigli per proteggere lʼautomobile dai furti .

Si va dai più banali ai consigli più avveduti: i parcheggi incustoditi o isolati sono una manna per i ladri, che sono lontani dagli occhi dei passanti e così possono scardinare anche gli antifurti più complessi. Mai lasciare aperti, anche di poche dita, i finestrini e il tettuccio e pazienza se fa caldo come in questi giorni: basta poco a un ladro esperto per tentare lʼeffrazione. Ancora: se possibile, non parcheggiare sempre nello stesso posto e poi attenzione alle truffe, tipo specchietto rotto o finto incidente. Ovvia per LoJack (oltre 2.500 veicoli recuperati ogni anno con la sua tecnologia) la protezione con un sistema di antifurto meccanico o hi-tech e importante anche proteggere la chiave della vettura.