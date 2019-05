Autopromotec a Bologna 24 maggio 2019 08:05 Allarme meccanici: ne servono 5.000 in Italia Urge formazione per il passaggio allʼauto elettrica

AAA, cercasi meccanici: 5.000 o giù di lì. Peccato che in giro non ce ne siano tanti e ai giovani il mestiere pare non piacere più. Insomma, agli italiani lʼauto piace sempre, ma non piace più aggiustarla o metterci le mani sopra. Eppure, nonostante le 83 mila aziende italiane del settore autoriparazione, ce ne sarebbe un gran bisogno…

Lʼallarme arriva da Autopromotec, la fiera delle attrezzature e dellʼaftermarket automobilistico che si sta svolgendo a Bologna in questi giorni (22/26 maggio). “Nei prossimi 5 anni serviranno 5.000 meccanici automobilistici in Italia, ma le aziende non riescono a trovarli”, ha detto Franco Fenoglio, presidente ItalScania e Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri). Il problema maggiore è che mancano profili professionali adeguati alle trasformazioni in atto. Il passaggio dai veicoli con motore termico a combustione (benzina, diesel e gas, per intenderci) a quelli elettrificati obbliga i meccanici alla formazione, e lo stesso vale per i veicoli a guida autonoma.

Secondo la società di revisione e consulenza PwC, entro il 2025 ci saranno nel mondo oltre 470 milioni di veicoli connessi sulle strade. Di conseguenza, il mercato dei software e dei servizi dati vivrà il suo boom, ma i meccanici per riparare questi scarseggiano. Eppure la connettività apre opportunità incredibili, anche sul lavoro in officina, sempre più digitalizzato e con tute e mani “pulite” rispetto alla considerazione tradizionale che ne abbiamo. I meccanici del futuro saranno sempre più simili a camici bianchi.