Ma attenzione alle fregature… 20 aprile 2019 09:30 A Pasqua 400 mila turisti noleggeranno lʼauto LʼAniasa detta le 15 regole per non avere sorprese

La primavera 2019 ha regalato vacanze pasquali lunghe e allʼinsegna del bel tempo su tutta la penisola. La Pasqua si lega questʼanno alle festività del 25 aprile e primo maggio e per molti è lʼoccasione di ritagliarsi un super ponte di giorni vacanzieri. Molti noleggeranno lʼauto, lʼAniasa stima che saranno 400.000, tra italiani e stranieri, coloro che prenderanno a noleggio una vettura nelle prossime due settimane.

LʼAniasa però mette in guardia su come avvalersi del servizio in tutta sicurezza e senza il rischio dʼincorrere in brutte sorprese. LʼAssociazione nazionale che raggruppa le aziende di servizi alla mobilità ha stilato, insieme allʼUnione Nazionale Consumatori, un valido e utile vademecum sulle “buone regole dellʼAutonoleggio”. Si tratta di 15 regole da tenere a mente sulle tre fasi del noleggio a breve termine: prenotazione, che spesso avviene online, ritiro vettura e riconsegna. “Seguendo poche indicazioni pratiche per le diverse fasi del noleggio è possibile navigare in modo efficace nella variegata offerta online”, spiega Massimiliano Archiapatti, Presidente Aniasa.

Cinque le regole per prenotare in sicurezza: 1) scegliete il canale più adeguato, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car da agenzie o broker. 2) informatevi bene sui costi aggiuntivi per servizi opzionali, come il navigatore o il seggiolino per bambini. 3) preferite lʼassicurazione completa, che in viaggio non si sa mai cosa può succedere. 4) chiedete quali sono i metodi di pagamento accettati e quando vi verrà prelevato l’importo. 5) chiedete sempre la mail confermativa con tutti i dettagli della prenotazione.

Cinque anche le regole quando si va a ritirare la vettura: 1) controllate bene l’interno/esterno del veicolo per vedere eventuali danni e fateli annotare sul contratto prima di partire. 2) verificate la presenza a bordo di ciò che è obbligatorio, come documenti, triangolo o kit pneumatici. 3) ricordatevi di avere la patente valida e la carta di credito con disponibilità accertata e non scaduta. 4) fatevi spiegare tutto ciò che non vi è familiare del veicolo, ad esempio un cambio automatico o il freno a mano elettronico. 5) chiedete cosa fare in caso di guasti o incidenti.

Cinque infine le regole da rispettare per la riconsegna del veicolo: 1) rispettate gli orari e controllate che non vi siano nuovi danni, facendovi rilasciare un’attestazione scritta. 2) riportate l’auto con la stessa quantità di carburante per evitare costose penali e sulla ricevuta fate annotare che il serbatoio è pieno. 3) nel caso lasciaste le chiavi dellʼauto in una cassetta, fotografate il veicolo per ogni evenienza. 4) ricevuta la fattura, potete rivolgervi alla società emittente la carta di credito per chiedere lo “sblocco” delle somme congelate a titolo cauzionale. 5) in caso di addebiti imprevisti, avete il diritto di controllare i giustificativi prima di pagare e, se non vi convincono, contestarle per iscritto.