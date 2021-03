Nissan Qashqai, prevendita online della Premiere Edition

La terza generazione di Nissan Qashqai è appena stata svelata, ma già arriva le versione di lancio Premiere Edition , disponibile in prevendita sul link dedicato del sito web www.nissan.it . Ovviamente ricchissimo lʼequipaggiamento hi-tech, ma anche lo stile che propone varie ed eleganti carrozzerie bicolore.

Subito uno sguardo ai contenuti premium di questa edizione dʼesordio. Nissan lʼha dotata del nuovo display ad alta definizione da 9 pollici, che ospita il rinnovato sistema dʼinfotainment Nissan, mentre un altro schermo multifunzione Full TFT personalizzabile da 12,3 pollici si trova davanti al conducente e va a sostituire i tradizionali quadranti. Di serie cʼè poi lʼHead-Up Display da 10,8 pollici (il più grande del segmento), mentre il sistema di ricarica wireless a 15 Watt permette di caricare lo smartphone in tutta comodità. La compatibilità con Apple CarPlay è in modalità wireless e in aggiunta ci sono nellʼabitacolo 4 porte di ricarica USB: due di tipo USB-A e due USB-C.

Spicca su Qashqai Premiere Edition il nuovo sistema ProPilot con Navi-link, che Nissan assicura anche sulle versioni ordinarie del Suv in arrivo in estate. Tra le dotazioni premium ci sono pure i fari a matrice di LED con regolazione del fascio luminoso e a intensità elevata. La Premiere Edition ha tre bei colori nuovi di carrozzeria ‒ Magnetic Blue, Ceramic Grey, White Pearl Brilliang ‒ abbinabili al tetto nero e con le barre sul tetto perfettamente integrate e rifinite in argento opaco.

Una caratteristica della terza generazione di Qashqai è la presenza esclusivamente di motori ibridi elettrici. Lʼofferta di partenza prevede il 1.3 benzina mild hybrid, che sulla versione di lancio è declinato in due versioni: 140 CV, cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore; 158 CV, cambio Xtronic e sempre trazione anteriore. I rispettivi prezzi sono di 33.870 e 37.270 euro. Le consegne sono previste da giugno 2021. Più avanti il Suv verrà proposto anche con motorizzazioni Full Hybrid e a trazione integrale.

