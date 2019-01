Yamaha YZF-R1 20° Anniversario

Moto Endurance per eccellenza, vincitrice per quattro anni di fila della 8 Ore di Suzuka, la YZF-R1 20° Anniversario è stata sviluppata con la diretta partecipazione del team Yamaha Factory Racing, che ha anche fornito gli equipaggiamenti tecnici, come lo scarico in titanio Akrapovič Evolution 2. Ne è nata una versione “Genuine Yamaha Technology Racing”, adatta esclusivamente allʼutilizzo in pista e non omologata per la strada. La dotazione comprende lʼimpianto elettrico racing e la funzione “quick throttle”.