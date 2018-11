Yamaha XV950 Racer, custom dʼautore

Yamaha XV950 è la moto che incarna meglio di qualsiasi altra la tradizione custom della Casa nipponica. Una moto che i "puristi” del cacciavite amano personalizzare e lo abbiamo visto con le recenti personalizzazioni del programma Yard Built . Yamaha ha infatti (e forse non tutti lo sanno) una tradizione tuning che è seconda soltanto alle "bobber" nordamericane. Lʼultima versione, che vediamo in queste immagini, è la XV950 Racer , verace rappresentante della gamma Sport Classic della Casa di Iwata.

Yamaha XV950 Racer si presenta con un telaio compatto e maneggevole, i semimanubri, le pedane arretrate di 150 mm verso la ruota posteriore e la sella monoposto, rialzata di 75 mm rispetto alle normali XV950. Il suo stile minimalista segue il design cafè racer in voga negli anni 60, propone il parafango posteriore in acciaio e rafforza lʼindole anticonformista delle Yamaha customizzate. Sul nuovo telaio compatto è montato il motore bicilindrico a V raffreddato ad aria da 52 CV di potenza. Poca adrenalina dunque per la moto, ma una cura dello stile invidiabile, basti dare uno sguardo al cupolino che si fonde col faro rotondo. Yamaha XV950 Racer viene proposta in due colorazioni a 9.490 euro, con 1.200 euro di accessori originali Yamaha inclusi nel prezzo. La promozione sugli accessori vale anche sulle versioni normali di Yamaha XV950, il cui listino parte da 8.490 euro.