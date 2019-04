Tucano Urbano festeggia 20 anni di stile in moto

Tucano Urbano compie 20 anni e, da buon marchio di stile nato a Milano il primo aprile 1999, non poteva che festeggiare il compleanno al Fuorisalone della Design Week . Un brand, una linea di abbigliamento e accessori che si è imposta subito sul target di chi va in moto, per la qualità dei prodotti offerti, come il primo, indimenticabile coprigambe Termoscud .

Oggi vedere gli accessori e i capi di abbigliamento Tucano Urbano addosso ai centauri delle città europee è quasi inevitabile. Le giacche, i capi antipioggia, le mitiche orecchie da casco , gli accessori windbreaker, lʼazienda meneghina ha trasformato con stile il modo di vivere la moto, rivoluzionando per certi versi la mobilità su due ruote. Sempre con attenzione al design, fedele ai dettami della moda e anticipando tendenze poi messe in pratica anche da altri brand.

“Ma a vent’anni si è ancora nel pieno della gioventù ‒ dice Diego Sgorbati, Chief executive officer di Tucano Urbano ‒ per questo l’impegno che ci prendiamo per i prossimi 20 anni è di continuare a essere una voce fuori dal coro nel panorama motociclistico, e a proporci sempre come i migliori compagni di viaggio di chi è in moto, sempre in moto”.