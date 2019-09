Triumph apre a Milano il nuovo Flagship Store

Triumph Motorcycles ha un nuovo luogo di rappresentanza a Milano. Molto più di un Concept Store, con i suoi 3.000 metri quadrati che ne fanno il più grande dʼEuropa per la Casa inglese, lo Store di via Cassinis ‒ zona Corvetto ‒ intende offrire un’esperienza immersiva, a 360 gradi, nel prodotto e nell’heritage di Triumph.

Il nuovo Store nasce dallo spirito creativo di Giuseppe Carucci, fondatore e Ceo di South Garage Motor Co. Il format esclusivo del luogo racchiude tre anime dello stesso mondo: la concessionaria Triumph Milano, l’atelier South Garage e il South Garage Cafè & Bistrot, per un lato gourmet che intriga e non poco i motociclisti, curato grazie alla consulenza del critico enogastronomico Paolo Vizzari. Imponente, comʼè ovvio, lʼ esposizione di moto, accessori, abbigliamento, ma lʼaspetto centrale di questo “flagship store” è la customizzazione, che coinvolge ed emoziona sempre gli appassionati.