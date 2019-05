Triumph Adventure Experience, in sella per imparare

Con i suoi fondi naturalmente sterrati, tra i vitigni pregiati, e i percorsi costruiti per superare le condizioni di guida più imprevedibili, la tenuta si presta bene alla guida in offroad. A Retorbido è possibile portare la propria Triumph o prendere a prestito una moto delle gamme Tiger e Scrambler. Con i suoi 10 tipi di esercizi, per tutti i gradi di difficoltà, la Triumph Adventure Experience nasce come scuola di guida e perfezionamento per il fuoristrada. Oltre che tecnico e pratico, gli istruttori promettono anche lʼadeguato supporto psicologico a superare certe situazioni ritenute difficili.