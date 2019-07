Debutto a Laguna Seca 15 luglio 2019 08:20 Special Ducati: Panigale V4 25°Anniversario 916 Edizione limitata a 500 pezzi, ognuno da 41.900 euro

Laguna Seca, il suo mitico “cavatappi”, uno dei luoghi simbolo del motociclismo. Qui Ducati ha voluto presentare la serie speciale Panigale V4 25°Anniversario 916, perché è questa la moto che ha cambiato la storia delle Superbike. E in questo quarto di secolo le rosse di Borgo Panigale hanno ottenuto 120 vittorie nel Mondiale SBK, conquistando 8 titoli costruttori e 6 titoli piloti.

I 25 anni di una superbike da leggenda Ufficio stampa 1 di 20 Ufficio stampa 2 di 20 Ufficio stampa 3 di 20 Ufficio stampa 4 di 20 Ufficio stampa 5 di 20 Ufficio stampa 6 di 20 Ufficio stampa 7 di 20 Ufficio stampa 8 di 20 Ufficio stampa 9 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Di questi ultimi, ben 4 sono stati vinti da Carl Fogarty. Il campione inglese ‒ soprannominato “King” Carl Fogarty ‒ è stato il testimonial d’eccezione per la presentazione della Panigale V4 25°Anniversario 916. In sella ai modelli Ducati 916 SBK e 996 SBK ha conquistato 43 delle 55 gare vinte complessivamente con il team sportivo delle rosse emiliane. La nuova serie speciale sarà realizzata in edizione limitata e numerata di 500 esemplari, destinata a diventare oggetto di culto per gli appassionati. Prende le mosse dallʼattuale Panigale V4 S, arricchita di contenuti tecnici racing derivati dalla Panigale V4 R, come il telaio “Front Frame” disegnato su specifiche Ducati Corse.

La prima Panigale V4 916 esordì nel 1994, figlia della matita geniale di Massimo Tamburini. Il design delle superbike dellʼepoca ne uscì stravolto e quello stile ancora detta molte scelte stilistiche, non soltanto in Ducati. Dʼobbligo festeggiarla per il 25° compleanno: la versione speciale svelata a Laguna Seca ha la livrea specifica, i cerchi forgiati in magnesio, lo scarico omologato Akrapovič in titanio e la ricca lista di componenti Ducati Performance. La nuova special arriverà negli showroom Ducati a ottobre, il prezzo italiano è di 41.900 euro, franco concessionario incluso.