9 luglio 2019 08:00 Peugeot Pulsion 125, in città con passo felpato Design aggressivo e tanta tecnologia

Peugeot presenta Pulsion 125 e ridà linfa alla sua gamma di scooter urbani guidabili con la sola patente B. È un modello inedito e vanta dotazioni allʼavanguardia, come i fari full LED e lʼinnovativo sistema i-Connect, che permette a chi guida di ricevere chiamate e messaggi in tutta sicurezza.

Il design del nuovo scooter 125 Peugeot è davvero espressivo. I fari a Led rappresentano una sorta di griffe per la Casa del Leone, tanto che quelli davanti hanno la forma dei canini di un felino (un poʼ come sulla Peugeot 508), mentre dietro i tre Led assomigliano ad artigli, un capolavoro di design e tecnologia. Inoltre Peugeot Pulsion è il primo scooter 125 dotato di luci diurne a Led, mentre le moderne prese d’aria ne qualificano lo stile metropolitano. Due le versioni ‒ Allure e RS ‒ e la dotazione già del primo livello comprende il parabrezza alto e regolabile, la piastra di supporto per bauletto e la smart key.

Ispirato al volante piccolo delle automobili Peugeot, lʼi-Cockpit, il sistema di connettività integrata i-Connect prevede di svolgere le funzioni digitali in tutta sicurezza. I due comandi posizionati sul manubrio permettono anche una personalizzazione della visualizzazione dello schermo TFT, per consentire al conducente una lettura più istintiva delle info in entrata sullo smartphone. Il motore di Peugeot Pulsion 125 sviluppa 14,6 CV e 12 Nm di coppia a 7.000 giri. È supportato dallʼABS e sfrutta il generoso serbatoio da 12 litri, che gli consentono lʼutilizzo sereno nelle gite fuoriporta. Con tre litri di benzina fa più di 100 chilometri.