Mirabilandia, si accendono i motori del Ducati World

Ha aperto ieri a Mirabilandia, giusto in tempo per le vacanze pasquali, il Ducati World , la nuova area di attrazioni e giochi adrenalinici del grande parco ravennate. Unʼarea di 35.000 metri quadrati, costati oltre 25 milioni di euro , tutta dedicata alle rosse di Borgo Panigale. Il Ducati World è la prima area tematica al mondo dedicata a una Casa motociclistica allʼinterno di un parco divertimenti.

Lʼinaugurazione di ieri ha visto le prime code per accaparrarsi lʼesperienza del Diavel Ring, unʼattrazione che permette di guidare, frenare, derapare in sella al Diavel Ducati, dosando anche marce e freni. Chi è in cerca di emozioni forti può sperimentare i nuovi simulatori Motion Sphere, in sella a una Panigale V4 R, e provare sensazioni molto vicine a quelle dei veri piloti da gara. Nella stessa area ci sono altri 6 simulatori per “guidare” Monster 1200 R, Diavel Carbon e 1299 Panigale R Final Edition. Infine, per i più piccoli, c’è il Kiddy Monster, attrazione ispirata all’iconica naked Ducati.