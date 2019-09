Kawasaki, il 4 cilindri 1.0 in offerta speciale

Il kit Tourer diventa un gradito omaggio delle due Kawasaki Z1000 SX e Versys 1000. La prima è una sport tourer di grande affidabilità, forte di 142 CV di potenza ma al tempo stesso confortevole per pilota e passeggero. Il kit Tourer offerto in omaggio comprende due capienti valigie laterali da 28 litri ciascuna, più borse interne, cover e decostripe valigie in tinta, la staffa per il supporto del GPS e la protezione serbatoio adesiva. Il prezzo della moto resta di 13.290 euro.