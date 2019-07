BMW R nineT /5, classico e moderno a braccetto

La vediamo in queste immagini, una moto dalle linee classiche ma sportivissima, destinata a entrare nella tradizione Heritage della Casa bavarese. Classico e moderno sʼintegrano però compiutamente sulla nuova BMW R nineT /5. Il rivestimento in metallo Lupin Blue con effetto sfumato e doppia linea sul serbatoio del carburante, gli specchietti retrovisori, il collettore di scarico e i cerchi a raggi in Aluminium Silver citano i modelli della serie /5 di 50 anni fa, così come la sella doppia sagomata con goffratura incrociata, i cinturini a strappo, le bordature bianche e i soffietti sulla forcella telescopica. Citazioni raffinate dei modelli R 50/5, R 60/5 e la R 75/5 lanciati a partire dal 1969.