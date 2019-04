Aprilia manda a listino la RSV4 1100 Factory

Motore, ciclistica, freni ed elettronica, tutto è stato rinnovato della superbike di Noale, che nasce con le specifiche tecniche del Reparto Corse Aprilia. È una moto capace di sviluppare fino a 122 Nm di coppia massima, e per supportarne il potenziale dinamico Aprilia ha fatto ricorso ai migliori partner sportivi in circolazione, da Ohlins per le sospensioni a Brembo per i freni, passando per lo scarico in titanio firmato Akrapovic. Ha però aggiunto di suo il design aerodinamico, introducendo per prima su una moto di serie le appendici aerodinamiche sulla carenatura.