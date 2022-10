La 300 SL Ali di Gabbiano a Roma e la Pagoda a Hollywood

La W 201, detta anche “Baby Benz”, gettò le basi per la creazione della futura Classe C, così come la sportiva 190E 2.3-16 con testata a 16 valvole Cosworth fu progenitrice delle versioni AMG. Nel 2022 ricorrono anche i trent’anni della 300 CE-24 Cabriolet, nata nel giugno del 1992, e i venticinque anni della prima Classe A, molto diversa dall’attuale, innovativa nelle forme e rivolta a un altro target. Era l’auto delle donne, in Italia, dei pensionati in Germania. Un’auto che si è evoluta negli anni tanto da conquistare un pubblico sempre più giovane.

Ma la protagonista indiscussa, la regina degli anniversari, resta la 300 SL “Ali di gabbiano”. È stato emozionante vederla affiancata, al salone Auto e Moto di Padova, alla nuova Mercedes AMG SL: una storia che merita di essere raccontata, che va ascoltata e che è bello scrivere. Una storia che attraversa settant’anni di cinema e di bellezza. È il lusso che diventa protagonista, che trasforma l’auto in una aspirazione.

Ufficio stampa

La 300 SL è l’auto di Sophia Loren e di tutti divi, ritratto della Dolce Vita, di una Roma patinata e sognata, di cui via Veneto è il palcoscenico di elezione; è l’auto che viene associata alla copertina di “Vogue” assieme a Marilyn Monroe: icone di bellezza e simbolo di una moda intramontabile. La ritrae poi Andy Warhol, musa sensuale e seducente. Fu presentata per la prima volta il 12 marzo 1952 come macchina da corsa destinata a vincere tutte le competizioni, ma la sua versione di serie nacque due anni dopo per volontà di Maximilian E. Hoffman, concessionario che importava Mercedes sulla costa orientale degli Stati Uniti: se la casa di Stoccarda avesse creato una versione stradale della 300 SL, lui ne avrebbe comprate mille. E così fu. E nacque la roadster più fascinosa e più glamorous di sempre.

Nell’area espositiva di Mercedes abbiamo potuto ammirare anche la “Pagoda”, auto legata al mondo del cinema, quasi uno status symbol del jet set internazionale. Le macchine prodotte dalla casa di Stoccarda tra gli anni Settanta e Novanta sono protagoniste esse stesse di film e serie televisive. Sono le macchine di Dallas, di American gigolo, di Un piedipiatti a Beverly Hills, al centro di una favola che ancora oggi può farci sognare.