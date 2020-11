Mercedes-AMG GT Black Series, apoteosi sportiva

La prima “Black Series” risale al 2006 e da allora Mercedes e AMG ne hanno fatto la bandiera della loro sportività. Lʼultima favolosa e straripante creatura si chiama Mercedes-AMG GT Black Series e con il suo motore V8, il più potente mai adottato su unʼauto di serie, scarica a terra la potenza di 730 CV . Una supercar che per esuberanza non ha rivali se non fra le auto da corsa dei campionati granturismo.

Perché è proprio questa la linea di lettura che si deve dare alle Black Series della Casa della Stella: la sportività estrema, le high performance. Non cʼè compromesso fra motorsport e strada, e il design espressivo della GT “Black Series” parla da solo, poiché il trasferimento sistematico del know-how sportivo su un modello di serie è sì omologato per circolare su strada, ma in pista ha il suo habitat naturale. Mercedes-AMG le producono apposta, per garantire agli appassionati (facoltosi!) questa duplice possibilità: non vengono sviluppate per sparire nei garage dei collezionisti, ma per essere guidate sui circuiti chiusi al traffico.

Lʼultima “extreme supercar” della Stella è di bellezza rara, con una silhouette splendida nel suo fluire deciso, dinamico, agguerrito. Il motore della Mercedes-AMG GT Black Series è un 8 cilindri 4.0 biturbo che, oltre ai 730 CV di potenza, sviluppa 800 Nm di coppia massima, ciò che consente accelerazioni da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, da 0 a 200 in meno di 9 secondi, per una velocità massima di 325 km orari.

A esaltare le performance è anche lʼaerodinamica sofisticata sviluppata ad Affalterbach, il quartier generale di AMG, come poi il mix di materiali leggeri impiegati. Prodotta in serie limitata, la nuova Mercedes‑AMG GT Black Series costa 358.740 euro.

