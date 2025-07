Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Giugno 2025

Sul fronte della transizione energetica, a giugno si è registrato un lieve recupero di quota delle auto elettriche pure (BEV) che sono salite al 6,0% rispetto al 5,1% di maggio. In termini assoluti, i volumi hanno segnato però un -40,7% rispetto a giugno 2024, quando il “click day” dell’avvio degli incentivi portò la quota a un eccezionale 8,3%. Le ibride plug-in (PHEV), unica alimentazione in crescita con un robusto +70%, hanno confermato il trend positivo in parte legato anche alla normativa sui fringe benefit, salendo al 7,2% rispetto al 6,4% di maggio di quest’anno e in forte crescita rispetto al 3,5% di giugno 2024. Complessivamente, la quota delle auto a basse o zero emissioni (ECV) si attesta al 13,2%.