Mazda CX-80 in tour

La Nuova Mazda CX-80 è disponibile in 5 allestimenti - Exclusive-line, Homura, Takumi, Homura Plus e Takumi Plus - e 2 motorizzazioni - diesel 6 cilindri in linea da 249 CV con tecnologia M Hybrid Boost 48V e benzina Plug-in Hybrid da 327 CV - con prezzi a partire da 61.235 euro. Fino al 30 settembre sarà possibile pre-ordinare la nuova Mazda CX-80 usufruendo della speciale offerta “Welcome Pack” che comprende fino a 5.000 euro di vantaggio cliente in caso di permuta o rottamazione, mini tassi promozionali per finanziamenti Mazda Advantage e un esclusivo pacchetto accessori che include battitacco illuminati, protezione vano bagagli, protezione soglia di carico, pedali sportivi in alluminio e guscio copri chiave in pelle. Per celebrare il tour italiano, la rete dei concessionari Mazda propone anche un “Dealer Bonus” che prevede un ulteriore contributo all'acquisto pari a 1.500 euro arricchendo l’offerta di pre-lancio. Il calendario dell'anteprima Mazda CX-80 prevede le seguenti tappe: