Maserati FTributo Special Edition in onore di Maria Teresa De Filippis

Non era semplice in quegli anni per una donna dirsi “pilota” e vederla aggirarsi tra box e officine per la messa a punto di unʼauto. Anche il soprannome che le fu affibbiato non era proprio simpatico: “Pilotino”. Ma la tempra di Maria Teresa era ben più forte e tenace di quella di molti “piloti” maschi dellʼepoca e di adesso, forgiata da anni di Targa Florio e Mille Miglia prima di approdare in Formula 1, e perciò per molti era invece “la diavolessa”. Soltanto tre furono i gran premi che disputò (ma in una stagione se ne correvano una decina), ma la sua impronta è rimasta a lungo ed è, a tuttʼoggi, una delle cinque donne ad aver corso nella Formula più blasonata dellʼautomobilismo.

Le nuove Maserati Ghibli e Levante FTributo Special Edition sono realizzate in due tonalità di carrozzeria esclusive: Arancio Devil e Grigio Lamiera. La prima esprime energia e audacia, un colore simile a quello che suscita la “diavolessa”, esaltato dai cerchi da 21 pollici per entrambe le auto, mentre i dettagli dei cerchi sono blu cobalto così come il badge specifico sul parafango e il logo tridente sul Montante-C. Con la tinta di carrozzeria Grigio Lamiera, il colore dei cerchi diventa Glossy Black e i dettagli in arancione. Finiture riprese anche allʼinterno in abbinamento alla pelle PienoFiore nera o color cuoio.