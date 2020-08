Land Rover Defender 110, cambia tutto ma non lʼanima

Più che un fuoristrada, Land Rover Defender è unʼicona , sta al mondo dellʼauto come la serigrafia di Marylin fatta da Warhol sta allʼarte del XX secolo. Difficile allora cambiarlo, visto che il vecchio modello ancora registrava, dopo 70 anni, il sold out delle tante serie speciali e in poche settimane. Dobbiamo perciò dare atto al coraggio dei progettisti inglesi che hanno voluto ripensare daccapo lʼiconico Defender, reinterpretandolo per il XXI secolo e non tenendolo più prigioniero del passato.

Il risultato è esemplare e allʼArgentario, dove siamo andati a scoprire il nuovo Defender nella versione 110 (passo lungo oltre 3 metri, la misura sta in pollici) con 5 porte, abbiamo visto davvero il fuoristrada nuovo in tutto e per tutto. Non nello spirito, però, che resta inimitabile e forte di qualità offroad che nessun altro veicolo può vantare. Con i suoi sbalzi ridotti, le sospensioni pneumatiche di serie, con gli ammortizzatori a controllo elettronico che possono sollevare il 4x4 fino a 145 mm e con unʼescursione delle ruote fino a 500 mm, il nuovo Defender supera angoli di attacco e uscita fino a 40 gradi e guada corsi dʼacqua profondi 90 centimetri.

Eppure, concessione alla modernità, il Terrain Response 2 gestisce le varie modalità di trazione con semplicità massima, aiutando anche il guidatore meno pratico. È questa facilità dʼuso il primo aspetto del nuovo Comfort di Defender, un vero punto di svolta rispetto al duro, arcigno, anche un poʼ scomodo fuoristrada di prima. Lʼabitacolo adesso è degno dei grandi Suv Land Rover, con un posto guida finalmente ampio e dotato di molti ammennicoli tecnologici: il volante multifunzione, con cui gestire persino il clima a tre zone (opzionale) e il touch screen da 10,2 pollici a centro plancia. La seduta di guida è molto alta e cʼè anche una funzione per lʼaccesso facilitato (abbassa di 4 cm la soglia per salire), ciò che dà buona padronanza su strada anche se la visibilità dellʼangolo cieco è un poʼ scarsina.

Lʼabitacolo è sorprendente, i 5 posti possono diventare 6 aggiungendo a pagamento un sedile centrale anteriore, o anche 7 con la terza fila per due sedili aggiuntivi (le due opzioni però non sono cumulabili). Sotto il poggiabraccia anteriore cʼè poi la possibilità dʼintrodurre un vano refrigerato, perché Defender è il classico fuoristrada fatto per viaggiare. Il look dʼinsieme ‒ siamo oltre i 5 metri di lunghezza ‒ conta sulla ruota di scorta esterna, che poggia sul portellone che si apre da destra verso sinistra, mentre larghezza di due metri e altezza di 1,97 denotano la maestà del fuoristrada. Pazzesca la quantità di accessori a uso dei passeggeri, dal verricello per trainare pesi dallʼesterno al doccino nel bagagliaio fino ai tanti cargo box e portabici.

E il vecchio fan del Defender tutto metallo e spigoli, come la prenderà? Lʼabbiamo detto prima, lo spirito non cambia, solo si aggiorna ai tempi. Uno spirito guerriero, del fuoristrada nudo e crudo per antonomasia. La trazione integrale permanente si avvale di due differenziali centrale e posteriore (e questo può essere disattivato), ma anche del riduttore per il cambio automatico ZF a 8 rapporti. Davanti a pendenze laterali di oltre 50%, la prima ridotta aiuta a superare lʼostacolo con eccellenza, qualche brivido sì ma senza patemi.

Ottima la coppia ‒ 430 Nm a 1.400 giri ‒ ma non aspettatevi prestazioni brucianti, questo è un veicolo che a vuoto pesa sempre 2.300 chili! Il prezzo del Defender 110 con questo motore diesel da 240 CV è di 66.700 euro. Viste le alte emissioni di CO2, tutte le motorizzazioni scontano la supertassa di 1.600 euro, ma il cliente questo lo sa, la pecca semmai è nei troppi ADAS a pagamento. A breve arriveranno anche i modelli Defender 90, le versioni a passo corto del fuoristrada inglese.