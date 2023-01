La “Passat elettrica” si chiamerà ID.7?

La ID-7 si inserisce in questo contesto, sebbene ad oggi non sappiamo quando esattamente verrà commercializzata, ma è immaginabile che la gamma elettrica del Brand tedesco cresce sempre più nell’ottica di sfidare e sovrastare Tesla.

Ufficio stampa

Propone soluzioni innovative

È difficile scoprirla nelle linee e pertanto risulta quasi impossibile raccontarla da un punto di vista del design. Eppure in Volkswagen tengono così tanto a questo progetto che hanno voluto rendere innovativo anche quello che banalmente sembrerebbe essere un semplice wrapping per nascondere la veste della ID.7…e invece non è così. Quella “appariscente pellicola” è molto particolare: è costituita da 40 strati di vernice e da una superficie divisa in 22 aree elettroluminescenti controllate a distanza. Questo perché, se si collega la vettura a un impianto audio, la vernice s’illumina a ritmo di musica, con un effetto finale straordinario.

Cosa possiamo intuire della “definitiva” ID.7?

Concentrandosi sulle immagini si intuisce la sinuosità delle linee, che conferiscono alla ID.7 un aspetto molto aerodinamico. Il frontale è ampio, mentre la parte alta del profilo scende molto verso il posteriore per favorire lo scorrimento dell’aria sulla carrozzeria. Il passo è di 2,97 metri e lascia immaginare una buona abitabilità per guidatore e passeggeri, che davanti hanno una plancia poco elaborata, minimalista rispetto ad oggi. Qui spiccano l’unica grande bocchetta dell’aria che attraversa l’intera plancia e il display centrale da 15”, insieme ad un piccolo quadro strumenti digitale e all'head-up display con realtà aumentata. I cursori touch sotto lo schermo che controllano le funzioni del clima e il volume sono ora illuminati, il volante invece conserva ancora i comandi sensibili al tocco che però saranno presto sostituiti dai normali pulsanti nei modelli VW attualmente in commercio.

Ufficio stampa

ID.7: autonomia, concorrenti e commercializzazione

Volkswagen descrive questo modello come una berlina elettrica efficiente con un’autonomia a lungo raggio, stimata intorno ai 700 km (sulla base del ciclo WLTP). Tornando sulla misura del passo, è facile risalire alle sue concorrenti: i suoi 2,97 metri di passo sono 94 mm in più rispetto a quelli della Tesla Model 3 e 20 mm in più rispetto al passo della Hyundai Ioniq 6. Se inoltre paragoniamo il passo della ID.7 con quello della Passat attuale, scopriamo che è più lungo di 165 mm, a dimostrazione della buonissima abitabilità che offrirà la futura berlina elettrica. La Volkswagen ID.7 sarà disponibile in tre continenti: Europa, Asia (Cina) e Nord America e il suo lancio ufficiale è previsto per il secondo trimestre del 2023. Per i mercati europei, la produzione avverrà nello stabilimento di Emden in Germania, dove al momento si costruisce la ID.4. La ID.7 sarà il sesto modello della gamma ID e uno dei 10 nuovi veicoli elettrici che Volkswagen lancerà entro il 2026.