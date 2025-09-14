La Ford Focus è pronta ai saluti

Nelle nostre ipotesi la risposta è no, la futura Focus con carrozzeria da SUV farà parte di una strategia multi-energia, con varianti mild-hybrid, plug-in hybrid e versioni 100% elettriche. In questo caso Ford sarebbe in grado di riallinearsi con il mercato che, a oggi, fa fatica a regalare numeri di vendita importanti alle solo elettriche. Ciò nonostante, crediamo anche che la casa americana penserà a introdurre delle varianti range extender per massimizzare l’autonomia dei modelli elettrici. La futura Ford Focus, che si posizionerà in listino tra la Puma e la Kuga, avrà inoltre il difficile compito di essere differente dalle due sorelle full electric Explorer e Capri, anche nel listino, del quale, al momento, è prematuro parlare.