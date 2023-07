La Cupra Tavascan debutta in Italia

In occasione del Gran Premio di Formula E di Roma, Cupra ha svelato in anteprima per l’Italia il suo secondo modello elettrico che arriverà nel corso del 2024.

Si tratta della Tavascan, un SUV coupé lungo 4,64 metri che punta sul design innovativo e intrigante per distinguersi tra le tante proposte del mercato e promette un’esperienza di guida appagante. Il nuovo modello arriva in un momento estremamente positivo per Cupra, che nel primo semestre del 2023 ha venduto 107.300 unità vendute, in crescita del 57% rispetto allo stesso periodo del 2022.