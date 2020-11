Kawasaki Versys 1000, nuova versione S e al top la SE

La versione S è inedita nella gamma Versys 1000 e si caratterizza per la dotazione di manopole riscaldate e di un parabrezza large regolabile su 8 livelli, così da offrire un’ottima protezione aerodinamica. Di serie anche lʼilluminazione full LED integrale, che va dal faro principale alle frecce fino allo stop posteriore e alla luce targa. Per questa versione è disponibile la sella ribassata (due centimetri in meno), per assicurare sempre la miglior posizione di guida e un appoggio sicuro a terra per il pilota. Le due versioni S e SE, praticamente Tourer Plus e Grand Tourer, propongono le borse rigide laterali e la Grand Tourer anche il bauletto da 47 litri. La chiave di accensione apre sia le valigie che il bauletto.

Dal punto di vista tecnico, spicca la possente forcella anteriore Showa da 43 mm e Showa firma anche il monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. Il motore è il 4 cilindri in linea da 1.043 cc e 120 CV con acceleratore ride-by-wire e corpo farfallato completamente elettronico. Le modalità di marcia sono Sport, Road, Rain, più Rider che va impostata manualmente per favorire la personalizzazione della mappatura tra motore, cambio e traction control. Il cambio quick shifter permette di cambiare marcia senza l’utilizzo della frizione, questʼultima assistita e anti- saltellamento. La dotazione tecnica della Versys 1000 include il cruise control e il traction control.

Dal punto di vista digitale, la granturismo giapponese si avvale dell’app Kawasaki Rideology, che connette la moto al proprio smartphone tramite Bluetooth. La Versys 1000 S è dotata di una utile presa da 12V per caricare il navigatore. I prezzi vanno da 13.390 euro per la Versys S e 16.890 per la SE.

Nello speciale motori anche la Kawasaki Versys 1000 S e SE