Jeep Avenger si può ordinare

Jeep Avenger: i motori e gli allestimenti - Viene proposta in versione EV da 156 CV (con 400 km dichiarati dalla Casa nel ciclo misto WLTP e oltre 550 km in città) e con motore benzina turbo 1.2 da 100 CV, con cambio manuale a 6 rapporti e consumi medi dichiarati di 5,5 l/100 km ed emissioni di CO2 intorno ai 127 g/km. Il listino viene diviso in quattro allestimenti: Avenger, Longitude, Altitude e Summit. Il primo, considerato l’entry level e disponibile solo per la EV, offre cerchi neri da 16”, fari full LED, infotainment da 10,25” e quadro strumenti da 7”. Tra gli ADAS ci sono il cruise control e il Lane Keep Assist, mentre la dotazione di bordo integra anche il climatizzatore automatico, l’Hill Descent Control e il Selec-Terrain. Salendo sulla Longitude si scopre un equipaggiamento che presenta cerchi da 16”, maniglie delle porte in tinta e piastre sottoscocca grigie. Sono sempre presenti l’Hill Descent Control e il Selec Terrain, in più l’Avenger elettrica è dotata anche dei sensori di parcheggio posteriori. Passando alla Altitude il livello dell’offerta cresce e si impreziosisce con i cerchi da 17”, le piastre sottoscocca argentate e i sedili premium in tessuto e vinile. In abitacolo spiccano dettagli color argento, mentre il quadro strumenti è da 10,25”. Di serie ci sono anche i sensori di parcheggio posteriori e il portellone ad apertura elettrica, mentre solo per la EV, il portellone ha le funzioni “hands free” e la Passive Entry. L’ultimo allestimento, quello con una dotazione di serie più ricca, si chiama Summit ed è composto da cerchi da 18”, fari posteriori full LED e il portellone elettrico con “hands free” e Passive Entry. Gli interni si contraddistinguono per la luce ambiente multicolore, la fascia gialla del cruscotto e il caricatore wireless; ci sono inoltre la guida autonoma di livello 2, i sensori di parcheggio a 360° e la telecamera posteriore con vista dall’alto.

Ufficio Stampa Jeep

Jeep Avenger: optional e prezzi - Si possono scegliere sette diverse tonalità per la carrozzeria: Snow, Volcano e Ruby (colori pastello) e Sun, Lake, Granite e Stone (colori metallizzati) e tutte possono essere associate al tetto Volcano per creare una variante bicolore. Per tutti gli allestimenti escluso l’entry level, ci sono cinque pacchetti di personalizzazione, che interessano lo stile, il comfort di bordo, la tecnologia e gli Adas. La proposta in Italia della Jeep Avenger è sul modello 100% elettrico e sul benzina con il 1.2 turbo da 100 CV; proprio la versione con il motore termico è il punto di partenza del listino che è al di sotto dei 25.000 euro secondo un esempio di finanziamento fatto da Jeep (al netto delle promozioni il prezzo di partenza è di 23.300 euro con 4.760 euro di anticipo e 48 rate mensili da 199 euro).