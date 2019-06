Jaguar, restyling in arrivo per F-Pace

A caratterizzare il nuovo Jaguar F-Pace sono le maggiori dotazioni elettroniche in fatto di sicurezza, ma anche le motorizzazioni a benzina da 250 e 300 CV, che tutte adesso dispongono di filtro antiparticolato. Al top di gamma cʼè poi una versione “cattivissima” SVR con motore V8 5.0 turno da 550 CV, capace di staccare 4,3 secondi nellʼaccelerazione da 0 a 100 km/h. Spicca nella dotazione della nuova Jaguar F-Pace l’Adaptive Cruise Control con Steering Assist, lʼassistente alle sterzate dʼemergenza, che opera fino ai 180 km/h di velocità. La Frenata dʼEmergenza si avvale della funzione Stop&Go per frenate in totale controllo e ripartenze non appena la marcia si rende sicura.