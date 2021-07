Imparare i segreti della Ducati Panigale V4 MY21

Una gamma di superbike che fa esplodere di felicità i tanti tifosi delle “rosse” di Borgo Panigale. Recentemente rinnovata, con motori omologati Euro 5, la famiglia si compone oggi della Panigale V4, della V4 S protagonista dei video e della limited edition V4 SP (Sport Production). Al loro fianco la Panigale V4 R e la “giovane” bicilindrica Panigale V2. A curare i tutorial video sono il collaudatore ufficiale Ducati Alessandro Valia e il responsabile di sviluppo del progetto Panigale V4 Carlo Ricci Maccarini.

La nuova Ducati Panigale V4 MY21 monta il motore Desmosedici Stradale che sviluppa 214 CV di potenza e 124 Nm di coppia massima a 9.500 giri. Col motore è stato aggiornato anche il pacchetto elettronico, che include il Ducati Traction Control di ultima generazione (DTC EVO 3) e il Riding Mode Race sdoppiato in due mappature distinte (Race A e Race B), per permettere al pilota di configurare il set-up come più gradisce. Il primo dei 7 video della serie si intitola “MY21 Product Overview” ed è una panoramica sullo sviluppo del progetto Panigale V4, poi nei successivi episodi si entra nel merito di come si guidino le supersportive emiliane.

Si va dalla conoscenza del Cornering ABS, il sistema di frenata antibloccaggio ottimizzato per le curve, al funzionamento del “Ducati Traction Control EVO 3”. Episodio specifico per le evolute sospensioni elettroniche Ohlins, di tipo predittivo perché valuta le varie fasi di guida. Infine un video denominato “Riding Mode settings”, per scoprire tutti i settaggi elettronici disponibili per la moto. Prezzi: la gamma della Panigale V4 MY21 parte da 23.790 euro, la S costa 28.990 euro, la SP 37.000 euro e la R 39.900 euro.