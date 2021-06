Il volante Fanatec per Bentley Continental GT3 Pikes Peak

Altro che accessorio per fanatici delle corse! Fanatec ha realizzato per Bentley il volante più innovativo del mondo , che si porta a casa quando si scende dallʼauto e lo si ripone come un oggetto prezioso nella sua custodia rigida. Ma può essere usato anche a casa, perché questo volante si adatta ai simulatori delle consolle di gioco .

È proprio questa la grande sorpresa del volante Fanatec per Bentley, capace di guidare in gara una Continental GT3 Pikes Peak, ma adatto anche al gaming! Il volante è compatibile con il Fanatec force-feedback standard, il principale simulatore di volanti high-tech, ed è realizzato in fibra di carbonio e lega leggera di magnesio, con la funzione di sgancio rapido. Al centro del volante cʼè un display digitale circolare, che offre al pilota le informazioni fondamentali della telemetria sulle proprie prestazioni. Inoltre integra le due levette direzionali FunkySwitch a 7 direzioni, un paio di rotelline in alluminio con encoder ottici e quattro paddle magnetici: due per il cambio e due ausiliari, basati sul design della Continental GT stradale.

Insomma, un volante per competere in corsa e per giocare. La Pikes Peak è la sfida più estenuante nel mondo delle corse, si celebra in piena estate in Colorado scalando questa montagna epica e terribile. Bentley ha sviluppato la Continental GT3 da 750 CV e 1.000 Nm di coppia, erogati dal motore V8 biturbo 4.0, proprio con lʼobiettivo di battere il record di classe nella Pikes Peak e conquistare una tripletta di titoli per la Casa britannica.