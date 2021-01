Hyundai i10 N Line, la city car con la voglia di stupire

Quando metti cento cavalli su una city car , è evidente che vuoi sparigliare il tavolo da gioco. E se nel pacchetto di dotazioni standard trovi il mantenimento attivo della corsia, lʼassistente per le partenze in salita e la frenata dʼemergenza automatica , allora è chiaro che il cliente che stai cercando non è quello solito del segmento A , ma qualcuno con una visione più lunga, non interessato soltanto al traffico e ai parcheggi. Sta in queste ambizioni lʼarrivo sul mercato italiano della Hyundai i10 N Line .

È una questione di strategia: Hyundai vuol riposizionare alcuni suoi modelli e la i10 è già ben messa sui mercati europei (dietro le leader Panda e Twingo), ma evidentemente qualcosa mancava e con lʼallestimento N Line si cerca di colmare il gap. Sono già due i modelli N del brand (i20 e i30) e ora ecco il terzo, la versione più sportiva della i10 e con un vivacissimo motore turbo da un litro. Tgcom24 lʼha provata e ne ha gustato appieno lʼagilità, gli scatti immediati (172 Nm di coppia già a 1.500 giri!), la discreta velocità. Unʼauto divertente, gradevolissima in città, con una marcia molto fluida, manco fosse unʼelettrica…

La i10 N Line è poi una piccola anche molto sicura, grazie allʼequipaggiamento al top, che comprende ad esempio gli ottimi freni a disco posteriori, tuttʼaltro che scontati, visto che molte moderne vetture di segmento B ancora hanno ancora quelli a tamburo. Peccato per le 5 marce del cambio manuale, a una peperina come questa la sesta marcia di tutto riposo serviva! Tornando al discorso sicurezza, la city car Hyundai vanta un ricco pacchetto di ausili attivi e per la guida assistita: Hyundai SmartSense include tante cose per la categoria di appartenenza, persino la gestione automatica degli abbaglianti e la spia della stanchezza del conducente, che di solito vediamo sui modelli di alta gamma.

Anche esteticamente la i10 N Line si distingue dalla normale Nuova i10. Spiccano sulla N i paraurti neri e la griglia frontale specifica, la piastra paramotore, i Led che animano le luci di posizione i fari posteriori e i cerchi in lega da 16 pollici. Se proprio volete distinguervi, ecco le soluzioni bicolore col tetto a contrasto. All’interno le specificità riguardano il volante e il pomello del cambio con il logo N, i rivestimenti con motivo 3D a nido d’ape e impunture rosse, come rosso è il contorno delle bocchette dell’aria. Ma soprattutto i sedili anteriori sono più contenitivi rispetto alle altre versioni della i10, sportivi e adatti a una maggior precisione di guida.

Tutto sommato, in cinque si viaggia bene, purché le stazze di chi siede dietro non siano troppo “adulte”. Tre cuginetti invece ci stanno bene, lʼabitacolo è quello giusto per una segmento A, con il plus del vano bagagli da 252 litri di capacità. Ottimo il touch screen da 8 pollici e la connettività con i dispositivi Apple e Android. I prezzi sono contenuti a 16.850 euro di listino, ma attenzione, le nuove agevolazioni statali valgono anche per la N Line e così il prezzo di questa pepata city car scende a 11.900 euro. Con la canonica garanzia Hyundai di “5 anni a Km illimitati”.