Honda e le serie speciali: CB1000R Black Edition e Civic Type R Limited Edition

Uno spettacolo vederle sfrecciare insieme sulla pista imolese. Pensare che un unico costruttore sia capace di costruire tanto una motocicletta quanto unʼautomobile con la stessa perizia sportiva, beh è più unico che raro. Honda vi riesce e stuzzica con questo video emozionale e lo slogan “The Power of Dreams”. Perché sono i sogni, le ambizioni, i record da battere ‒ sportivi ma anche industriali ‒ che hanno spinto continuamente il costruttore nipponico ad ampliare i propri orizzonti, comʼera nei desiderata del fondatore Soichiro Honda.

Oggi Honda è il primo produttore di motocicli al mondo, il primo fra i costruttori indipendenti di automobili (Honda ha come socio solo sé stessa), e poi costruttore di motori nautici fuoribordo, macchine agricole, fino alla robotica umanoide col celebre Asimo. Di recente lʼimpegno nellʼaeronautica, con il famoso Honda Jet per i clienti business.

Ma torniamo alle reginette di Imola. La Civic Type R Limited Edition è la berlina più veloce della sua categoria (segmento C), forte di un propulsore che eroga 320 CV e 400 Nm di potenza. In Europa ne sono disponibili soltanto 100 esemplari, ciascuno costa più di 50.000 euro. E poi cʼè la moto, la mitica famiglia CBR, che si esprime in questa naked tutta grinta e adrenalina. Anche la Honda CB1000R Black Edition è una serie speciale, con motore da un litro che eroga 145 CV e 104 Nm di coppia, davvero “stilosa” nel suo look Neo Sports Café rivisitato in chiave total black. Prezzi da 15.000 euro.