Honda CR-V, ecco i listini ufficiali

La nuova CR-V sarà in listino sia nella versione full hybrid, sia in quella plug-in hybrid. Quest’ultima è disponibile nell’unico allestimento Advance Tech al prezzo di 59.900 euro. Per quanto riguarda la CR-V full hybrid , Honda ha declinato la proposta in tre allestimenti sia con trazione anteriore che integrale (AWD): entry level è la Elegance, che costa 49.900 euro, si sale poi verso la Elegance AWD (51.900 euro) e si arriva fino ai 44.900 euro della Advance AWD. La dotazione di serie del Suv giapponese comprende il sistema multimediale Honda Connect, gestibile da un display grande 9” e con connettività per smartphone e ricarica wireless. È presente anche l’Honda Sensing 360, del quale però parliamo più avanti.

La sesta generazione di CR-V conserva un design familiare ma con più personalità. Nel frontale si nota uno stile più deciso e due griglie specifiche per le varianti e:HEV ed e:PHEV, mentre i gruppi ottici assottigliati e le nuove luci di posizione creano una forte presenza visiva. Al posteriore la combinazione di luci verticali crea invece un raffinato tocco di stile destinato a restare un fattore stilistico riconoscibile nel tempo. Gli angoli frontali di CR-V risultano ribassati rispetto al passato, così in Honda hanno disegnato un cofano ampio e pulito che permette al guidatore di percepire meglio le dimensioni della vettura. Il nuovo design ha reso la sesta generazione di CR-V più larga, più lunga e più alta del modello precedente, a tutto vantaggio dello spazio interno che è maggiore per i passeggeri rispetto a quello delle versioni precedenti. Infatti, il passo più lungo di 40 mm ha permesso di aumentare lo spazio per le gambe di 16 mm e incrementare la capacità di carico del portabagagli del 18%, inoltre le otto inclinazioni del sedile posteriore, con un angolo d’inclinazione aumentato di oltre 10,5°, permettono ai passeggeri di sedere in modo più confortevole e rilassato.L

Le varianti e:PHEV e e:HEV

Utilizza gli stessi motori elettrici integrati nel sistema e:HEV. Conosciuti per la leggerezza e per l’alta densità di potenza, secondo quanto dichiarato da Honda sono in grado di garantire una straordinaria accelerazione, tempi di ricarica rapidi e un'autonomia in solo elettrico altamente competitiva. A tal proposito, la CR-V e:PHEV è capace di viaggiare per 82 km in modalità EV e, con una temperatura delle batterie di 25°C, è in grado di raggiungere la ricarica completa, partendo da zero, in circa 2,5 ore. CR-V Full Hybrid presenta un importante aggiornamento del propulsore e:HEV, visto per la prima volta sulla Civic in versione e:HEV. Il powertrain è composto da una batteria agli ioni di litio ad alta densità di potenza e da due motori elettrici leggeri e compatti che lavorano insieme a un motore benzina. Il guidatore può così decidere di condurre la nuova CR-V in modalità EV, Hybrid ed Engine.