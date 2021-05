Freeways by Leasys, il noleggio di auto elettriche sempre più conveniente

Arrivano le “ Freeways ” europee, ma non hanno nulla a che fare con le autostrade americane che uniscono i 50 Stati della federazione. Il termine “Freeways” identifica, invece, la nuova campagna Leasys dedicata al noleggio a lungo termine di modelli ibridi ed elettrici del gruppo Stellantis . Campagna che sarà attiva fino al 24 giugno nei mercati europei in cui opera Leasys, controllata di FCA Bank .

Una galassia di marchi che va dagli italiani Fiat, Lancia, Alfa Romeo, ai francesi Peugeot, Citroen e DS, fino alla tedesca Opel. Tutte ormai con una corposa gamma di vetture elettriche e ibride elettriche. Protagoniste di “Freeways” sono le formule Leasys Unlimited, Leasys Miles e Leasys Be Free: tre soluzioni di noleggio concepite per soddisfare ogni possibile esigenza di mobilità. Si va dal noleggio illimitato di Leasys Unlimited a quello pay-per-use di Leasys Miles, passando per la flessibilità di Leasys Be Free, che offre la libertà di uscita anticipata dal contratto, senza penali e con la possibilità di avvalersi del diritto di prelazione.

Leasys offre ai clienti delle sue formule i cavi in dotazione per la ricarica domestica e pubblica, più la E-Mobility Card per ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica di Enel X o, gratuitamente, presso i Leasys Mobility Store individuabili facilmente grazie all’app Leasys UMove. La prima promozione è dedicata al neonato Leasys Unlimited, noleggio a lungo termine con anticipo zero e chilometri e ricariche illimitate presso gli Store citati. Con questa offerta la Opel Corsa-e Edition per 36 mesi costa 519 euro al mese di canone, senza alcun limite di percorrenza.

La seconda offerta riguarda Leasys Miles, noleggio a lungo termine a consumo chilometrico eletto Prodotto dell’Anno 2021 nella categoria Servizi auto. Ad esempio, per guidare la Peugeot e-2008 Active servono 359 euro al mese e un costo aggiuntivo pari a 0,18 euro per ogni km percorso. I primi 1.000 km sono inclusi nel canone. La terza offerta concerne Leasys Be Free, soluzione flessibile che permette di restituire lʼauto già dopo 18 mesi, senza alcuna penale, e di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto della vettura a fine noleggio in caso di vendita da parte di Leasys. L’offerta è su Jeep Compass 1.3 Limited Hybrid e prevede una durata di 48 mesi e 60.000 km al canone mensile di 529 euro e un prezzo di riacquisto di 25.000 euro.