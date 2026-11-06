Una mostra tematica dedicata agli 80 anni di Vespa

Con il suo stile versatile e la sua aria simpatica ha fatto letteralmente innamorare milioni di persone in tutto il mondo. Parliamo della inimitabile Vespa che nel 2026 festeggia 80 anni di storia. Per celebrare la ricorrenza fino all'8 novembre, al Parco Esposizioni Novegro, sarà possibile visitare una mostra tematica dedicata al motociclo. Una opportunità unica per conoscere tutto sul mondo Vespa: i modelli storici del marchio, le locandine pubblicitarie, i film dove è comparsa (indimenticabile ad esempio il giro in Vespa di Gregory Peck e Audrey Hepburn per le strade di Roma in "Vacanze Romane"), le gare e i modelli più celebri.