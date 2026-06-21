La passione per la Panda non conosce confini. Lo dimostra l'edizione 2026 di "Panda a Pandino", il più grande raduno internazionale dedicato alla storica utilitaria torinese, che ha fatto registrare numeri da record richiamando nel Cremonese ben 1.219 equipaggi provenienti da ogni parte del mondo.Tra le presenze più sorprendenti, quella di una coppia arrivata dall'Uruguay, testimonianza di un fenomeno che negli anni ha superato i confini nazionali diventando un vero evento di costume. Nato nel 2017 come semplice incontro tra possessori della celebre vettura, il raduno è cresciuto costantemente fino a raggiungere dimensioni internazionali. Tra i momenti più spettacolari dell'edizione 2026, la coreografia realizzata con centinaia di vetture sotto la regia del car influencer William Jonathan: le Panda hanno composto la scritta Pandino, immortalata dall'alto grazie ai droni. Come da tradizione, il ricavato dell'iniziativa, al netto delle spese organizzative, sarà destinato a sostenere progetti e realtà benefiche del territorio.